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04:41 (мск), источник: ТАСС

МАГАТЭ заявило, что Иран начал обогащать уран до 5% в Натанзе

ТАСС, 30 августа. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило отчет, в котором сообщается, что Иран начал обогащение урана до 5% при помощи продвинутых центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе.

Источник: AP 2022

«28 августа 2022 года агентство на объекте по обогащению топлива подтвердило, что Иран подает гексафторид урана, обогащенный до 2% [по изотопу] урана-235, в каскад [центрифуг] IR-6 для производства гексафторида урана, обогащенного до 5% [по изотопу] урана-235», — цитирует агентство Reuters отчет МАГАТЭ.

Разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года уровень обогащения урана в Иране не должен превышать 3,67%.

О переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году бывший в тот момент президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности.

Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. 23 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в Мадриде, что большинство стран, которые участвуют в переговорах с Ираном, поддерживают предложение ЕС по ядерной сделке.

24 августа МИД Ирана сообщил, что США дали ответ на предложение Ирана и ЕС по восстановлению СВПД. Тегеран обещал предоставить свой комментарий после рассмотрения американской позиции.

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