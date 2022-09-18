Трамп заявил о риске немцев «остаться без страны» и белом флаге Меркель

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об отправленном бывшему немецкому канцлеру Ангеле Меркель белом флаге в качестве символа «капитуляции» ФРГ перед Россией из-за зависимости от поставок энергоносителей. Такое заявление американский экс-президент сделал во время митинга в штате Огайо.
«Я отправил ей флаг. “Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?” Я сказал, что если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
Экс-президент добавил, что в Германии тогда со смехом относились к его предупреждениям относительно энергозависимости от России, однако «больше они не смеются». Власти Германии сейчас вынуждены возвращаться к «старомодным» мерам, в частности — к использованию угля для производства электроэнергии, продолжил он.
«Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — подчеркнул Трамп.
О рисках зависимости Германии от российского газа Трамп предупреждал, в частности, в своей речи на Генассамблее ООН около четырех лет назад — 25 сентября 2018 года. Он призвал ФРГ «немедленно изменить курс». «Здесь, в Западном полушарии, мы привержены сохранению нашей независимости от посягательств экспансионистских иностранных держав», — сказал тогда Трамп. Как отмечала The Washington Post, делегация Германии, которую возглавлял занимавший в то время пост главы МИДа Хайко Маас, встретила слова президента США улыбками.
«Германия, насколько мне известно, находится в плену у России, потому что она получает так много своей энергии от России», — заявил он на саммите НАТО генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в июле 2018 года. Трамп подчеркнул, что «миллиарды» долларов выплачиваются государству, «от которого мы должны защищать вас».
«Газпром» летом несколько раз сокращал объем прокачки газа по «Северному потоку», компания объяснила такую ситуацию сложностями с обслуживанием турбин из-за международных санкций. Официальный Берлин счел настоящими причинами такой динамики политические причины, а не технические условия, в Кремле это отвергали. Вице-канцлер Роберт Хабек назвал отношения с Россией по газу армрестлингом. Власти Германии допускали, что Россия со временем полностью перекроет поставки газа, указывая, что в случае дефицита топлива ряд отраслей немецкой экономики остановится, жители страны лишатся работы.
В начале сентября прокачку по «Северному потоку» остановили на неопределенный срок. «Газпром» объяснил эти меры принятым решением по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования. Германия при этом отчиталась о заполнении газовых хранилищ на 85%. Российская компания однако отметила, что этого объема хватит на два месяца бесперебойного потребления газа, а даже близкие к максимальным запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в крупных странах Европы не гарантируют надежное прохождение осенне-зимнего периода.
В этом году экспорт российского газа в Европу сократится на 50%, говорил вице-премьер Александр Новак.