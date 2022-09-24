22:17 (мск), источник: © РИА Новости
О новом миропорядке и цинизме США. Лавров выступил на Генассамблее ООН
ООН, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Положение дел в сфере международной безопасности стремительно деградирует, заявил глава российского дипломатического ведомства.
«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка — это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым правилам, выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», —пояснил Лавров.
По его словам, Россия твердо выбрала второй вариант, и вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призывает работать над его реализацией.
Глава МИД отметил, что «вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями».
Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола.
Таким образом, Лавров призвал ООН вернуть себе репутацию площадки честных дискуссий.
«Уверен в необходимости защитить ООН, очистить Всемирную организацию от всего конфронтационного и наносного, вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов. Именно этим подходом руководствуемся при продвижении в ООН наших национальных инициатив», — сказал министр.
Он напомнил слова бывшего Генерального секретаря организации Дага Хаммаршельда, который когда-то заявил, что «ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада».
По мнению Лаврова, эти слова сейчас актуальны как никогда, «они взывают к тому, чтобы все осознали свою индивидуальную и коллективную ответственность за создание условий для безопасного и гармоничного развития будущих поколений. Для этого всем нужно проявить политическую волю».
Глава российского дипломатического ведомства также затронул тему расширения состава Совета безопасности ООН.
«Вести речь о дополнительном включении в Совет западных стран будет просто смешно по нескольким обстоятельствам <…> даже если абстрагироваться от политических оценок —что любая западная страна нового привнесет в Совет безопасности? Ничего. Они сейчас все выполняют указания США. И Германия, и Япония, которые тоже объявили себя официальными кандидатами», — пояснил он.
Кроме того, Лавров заявил, что в нынешней ситуации Россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом.
«Мы от контактов не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов», — заявил министр.
Глава МИД также раскритиковал действия США в отношении других государств и обвинил Вашингтон и его союзников в попытках «остановить маховик истории».
«Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только священные права безнаказанно действовать — как и где угодно. Зоной этих действий может быть объявлено любое государство — особенно если оно чем-то не угодило самопровозглашенным хозяевам мира», — сказал министр.
Он отметил, что однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы Запада, уходит в прошлое.
«Сегодня становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры. Однако объективные геополитические процессы воспринимаются Вашингтоном и полностью подчинившимися ему правящими элитами западных стран как угроза их доминирующему положению», — заявил Лавров.
По его мнению, сейчас Соединенные Штаты США пытаются придать «доктрине Монро» глобальный охват, превратив весь земной шар в свой «задний двор».
«Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава (ООН. — Прим. ред.) и задействуются как инструмент политического шантажа», — сказал министр.
Он отметил, что цинизм этой практики очевиден: рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию.
По мнению Лаврова, Евросоюз становится жестким диктаторским образованием. Таким образом он прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пригрозившей Италии мерами вмешательства при определенном исходе выборов.
«Это высокомерие, чувство вседозволенности, исключительности. Только они имеют право выносить суждения. То, что госпожа фон дер Ляйен сказала про итальянские выборы, было восхитительно. До таких угроз, я не припомню, докатывался ли кто-либо из руководителей Евросоюза», — отметил он.
Министр также обратил внимание, что некоторые члены ЕС, а именно страны Прибалтики, имеют расистские инстинкты в отношении русских.
«После того, как распался Советский Союз, к нашим настоятельным требованиям, что Евросоюз должен закончить дискриминацию русских в Латвии и Эстонии, также не прислушались. И мы глубоко убеждены в том, что наши западные соседи имеют расистские инстинкты в отношении России как страны, русских как нации», — заявил Лавров.
Запад закатил истерику из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, подчеркнул глава МИД.
Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки.
Министр отметил, что Россия с уважением отнесется к волеизъявлению людей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Референдумы проводятся на основе решений местных органов власти, условия опубликованы и по итогам этих референдумов Россия, конечно, отнесется с уважением к волеизъявлению людей, которые долгие годы страдали от бесчинств неонацистского режима», — подчеркнул он.
Лавров заявил, что США выступают стороной вооруженного конфликта на Украине.
«Не так давно один из командующих вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: “Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем”. Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?» — задал министр риторический вопрос.
Он также обратил внимание, что использование спутников и наземной инфраструктуры Starlink означает, что «США совсем не являются нейтральными» в этой ситуации.
Глава МИД также прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине может перейти в Третью мировой войну.
«Я бы не стал сейчас заниматься мрачными прогнозами», — заявил он.
Евросоюз не хочет передать нуждающимся странам удобрения, застрявшие в европейских портах, которые Россия ранее предложила отдать безвозмездно, заявил Лавров.
«Приветствуем усилия Генсекретаря, способствовавшие заключению стамбульских договоренностей от 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты», — сказал министр.
Он напомнил, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах, и Россия уже давно предлагает передать их бесплатно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз не реагирует.