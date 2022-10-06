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13:37 (мск), источник: РБК

Песков назвал «констатацией реальности» слова Маска о востоке Украины

Слова американского бизнесмена Илона Маска о том, что большинство населения востока Украины составляют русские и они предпочитают Россию, — это «констатация реальности», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

По его словам, Маск действительно описал «реальное положение дел», поскольку на востоке Украины «испокон веков жило население, которое было русским».

И, конечно, те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации, которые способны к анализу, к констатации реальности — они приходят к такому выводу, они это подтверждают. И таких людей немало.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

В начале октября Маск несколько раз высказался в Twitter относительно конфликта на Украине. В первом посте он изложил свою версию завершения конфликта и запустил опрос, согласны ли с ней пользователи. По словам бизнесмена, с «высокой долей вероятности» боевые действия окончатся тем, что Крым останется частью России, Украина — нейтральной страной, а на занятых российскими силами территориях повторно пройдут референдумы — но уже под наблюдением ООН.

В Киеве слова Маска раскритиковали. Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил бизнесмену руганью, а президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос, в котором пользователям предлагалось выбрать, какой им Маск нравится больше: тот, что поддерживает Украину или тот, что поддерживает Россию.

После критики украинских властей и пользователей Маск опубликовал еще один пост, в котором заявил, что если Крыму будет угрожать опасность, Россия может ввести уже не частичную, а полную мобилизацию, и «смерти с обеих сторон будут ужасающими».

«Население России более чем в три раза превышает население Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, стремитесь к миру», — отметил бизнесмен.

На это ему возразил уже сенатор США Линдси Грэм. Политик отметил, что «при всем уважении к Маску» ему необходимо объяснить все факты «вторжения» России на Украину. На это предприниматель ответил, что в любом конфликтном регионе «должны поддерживать волю тех, кто там живет». «Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — заявил Маск.

В Кремле, комментируя его слова, отметили, что «многие» идеи бизнесмена касательно конфликта на Украине «заслуживают внимания». «Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом. Наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?» — заявила, в свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова.

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