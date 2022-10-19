Ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцыСогласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет
Фоторепортажи
12Погиб актер Сергей Пускепалис
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
02:37 (мск), источник: © РИА Новости

Еще один американский миллиардер призвал Украину оставить Крым России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американский миллиардер и инвестор Билл Экман озвучил в Twitter свой план урегулирования конфликта на Украине, потребовав от Киева пойти на уступки России.

Источник: AFP 2022

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал он.

Экман также выступил против членства Украины в НАТО, отметив, что «с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет».

Американский миллиардер добавил, что не видит «более реального пути к миру».

В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия нашла 'ключик' к ПВО Украины
В США признали рост популярности идей Путина на Западе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта