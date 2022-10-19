Еще один американский миллиардер призвал Украину оставить Крым России

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал он.
Экман также выступил против членства Украины в НАТО, отметив, что «с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет».
Американский миллиардер добавил, что не видит «более реального пути к миру».
В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.