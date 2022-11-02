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12:49 (мск), источник: РБК

Шойгу заявил о готовности Украины разместить ядерное оружие НАТО

Москва знает о попытках Украины создать «грязную бомбу» и о ее готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Об этом заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины [Владимир Зеленский] призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России.

Сергей Шойгу
министр обороны России

Украина отказалась от советского ядерного оружия по итогам подписания Будапештского меморандума между Великобританией, Россией, США и Украиной в декабре 1994 года. Документ вступил в силу в связи с присоединением страны к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Шойгу добавил, что в июне на Мадридском саммите НАТО приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия была названа главным источником угроз безопасности. «В связи с этим альянс намерен перейти от “сдерживания России путем передового присутствия” к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ», — указал министр.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил, что украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

О планах Украины совершить «провокацию с грязной бомбой» Шойгу заявил 23 октября в разговоре с министрами обороны из Турции, Франции, Великобритании и США. Позднее глава Госдепа Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли выпустили заявление, в котором отвергли утверждения российской стороны. Они в очередной раз заверили в поддержке Украины.

Возможность применения такой бомбы опроверг и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, он назвал утверждения Москвы абсурдными и опасными. Позднее он предложил главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправить на Украину экспертов, поскольку Киеву «скрывать нечего». Эксперты МАГАТЭ начали проверять украинские объекты 1 ноября.

Детонация «грязной бомбы» представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения.

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