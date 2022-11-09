Захарова: Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной с учетом текущих реалий

По словам дипломата, Россия никогда не отказывалась от переговоров. «Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — добавила она.
Буквально в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что пока не видит возможности в переговорах из-за позиции Киева. Вслед за ним замглавы МИД Андрей Руденко уточнил, что у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной.
Что касается Зеленского, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, он выдвинул условия для начала диалога: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».
На это председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ответил, что выдвинутые Зеленским условия являются абсурдом, а сам Зеленский отлично бы играл в театре абсурда.