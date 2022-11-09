Разгадана тайна древних каменных шаровАрхеологи раскрыли секрет необычных каменных шаров, которые в большом количестве ранее находили в древних поселениях на греческих островах
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
17:18 (мск), источник: Российская газета

Захарова: Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной с учетом текущих реалий

Готовность России к переговорам с Украиной остается неизменной, заявила в ходе традиционного брифинга для журналистов официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Спецоперация на Украине

По словам дипломата, Россия никогда не отказывалась от переговоров. «Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — добавила она.

Буквально в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что пока не видит возможности в переговорах из-за позиции Киева. Вслед за ним замглавы МИД Андрей Руденко уточнил, что у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной.

Что касается Зеленского, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, он выдвинул условия для начала диалога: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

На это председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ответил, что выдвинутые Зеленским условия являются абсурдом, а сам Зеленский отлично бы играл в театре абсурда.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Спецоперация на Украине
ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки
Песков рассказал о планах Путина со временем посетить Донбасс
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыдипломатияЗахарова Мария