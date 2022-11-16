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10:59 (мск), источник: Ведомости

Медведев заявил, что Запад повышает вероятность начала мировой войны

Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«История с украинским “ракетным ударом” по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой», — написал он.

15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории страны упало две ракеты, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши, официально их причина не называлась.

В МИД Польши заявили, что оружие было якобы российским. После этого в Минобороны РФ опровергли сообщения польских СМИ о падении российских ракет. Ведомство назвало публикации «намеренной провокацией» и заявило, что Россия не наносила ударов вблизи украинско-польской государственной границы.

Президенты США и Турции Джо Байден и Рейджеп Тайип Эрдоган также выразили сомнения в том, что Москва причастна к инциденту с упавшей ракетой в Польше. Байден усомнился в российском происхождении ракеты, а Эрдоган заявил, что уважает позицию России и верит в ее непричастность к инциденту.

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