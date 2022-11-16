Перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потеплениеБольшее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
23:29 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск на Украине, заявив, что искать его не надо, он придет сам.

Источник: © РИА Новости

Служба безопасности Украины объявила Кадырова в розыск, свидетельствует база данных украинской спецслужбы. Согласно документу, ему инкриминируются две статьи, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

«Господа СБУшники, назначьте точку, я сам приеду, приду за вами и накажу вас за все ваши преступления», — сказал Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Меня искать не надо. Я, кстати, уже пару раз бывал на Украине, и не видел, чтобы там кто-то был озадачен моей поимкой», — добавил он в сообщении.

Кадыров отметил, что СБУ не совершает никаких реальных оперативных действий по установлению его местонахождения, так как «электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно», «да и сирены воздушной тревоги вечно мешают».

Кадыров — не первый российский политический деятель, объявленный СБУ в розыск. Ранее спецслужба объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, и ряд других членов Совбеза РФ и представителей военного командования России.

По заявлению СБУ, в розыск по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» также объявлены директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британка рассказала о пережитом из-за беженки с Украины кошмаре
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан