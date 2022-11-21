Госдума подготовит заявление в связи с видео расстрела российских военных

Сегодня, 21 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что украинская сторона заслуживает «самого сурового наказания» за расстрел российских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Володина, должен предстать перед трибуналом.
Ранее в Telegram-каналах распространили видеозаписи, на которых изображены военнослужащие в российской форме. По приказу людей в военной форме Украины они ложатся в шеренгу лицом в землю. На втором видео солдаты лежат без движения с окровавленными головами.
В ответ Минобороны РФ сообщило о «намеренном и методичном» расстреле десяти российских военных со стороны украинской армии. В МИД РФ призвали международные организации расследовать инцидент. В Управлении верховного комиссара ООН, куда Совет по правам человека при президенте РФ направил видео, уже изучают случившееся. Украина также пообещала изучить видео. В Кремле заверили, что Россия сама инициирует разбирательство. СКР возбудил уголовное дело в отношении вооруженных сил Украины.