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17:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума подготовит заявление в связи с видео расстрела российских военных

Государственная Дума завтра, 22 ноября, рассмотрит заявление в связи с появлением видеороликов с расстрелом российских военнопленных. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы. Первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщил, что заявления вносятся двумя комитетами Госдумы — по обороне и международным делам.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 21 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что украинская сторона заслуживает «самого сурового наказания» за расстрел российских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Володина, должен предстать перед трибуналом.

Ранее в Telegram-каналах распространили видеозаписи, на которых изображены военнослужащие в российской форме. По приказу людей в военной форме Украины они ложатся в шеренгу лицом в землю. На втором видео солдаты лежат без движения с окровавленными головами.

В ответ Минобороны РФ сообщило о «намеренном и методичном» расстреле десяти российских военных со стороны украинской армии. В МИД РФ призвали международные организации расследовать инцидент. В Управлении верховного комиссара ООН, куда Совет по правам человека при президенте РФ направил видео, уже изучают случившееся. Украина также пообещала изучить видео. В Кремле заверили, что Россия сама инициирует разбирательство. СКР возбудил уголовное дело в отношении вооруженных сил Украины.

Лусине Баласян

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