Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в газовом шантаже

Он отметил, что с 1 октября поставки газа в Молдавию осуществляются только в объемах, предусмотренных контрактом. Соответственно, с этого времени они не покрывают все расходы Приднестровья и Республики Молдова.
«В октябре уже возникли проблемы, поскольку есть договор между энергогенерирующим предприятием Приднестровья и Молдовой, которое вырабатывает на основе этого газа электричество для Молдовы. Но объемов не хватает. В связи с этим молдавская сторона недополучила необходимого количества электричества», — сказал Игнатьев.
Поэтому, по его словам, Кишинев снизил поставки газа в Приднестровье.
Тирасполь хотел договориться о перезаключении договора о поставках электроэнергии, но в Молдавии отказались от всех предложений.
«Молдавская сторона не согласилась на те предложения, которые объективно были обусловлены наличием и объемами газа. С 1 ноября Кишинев начал в одностороннем порядке отбирать газ у Приднестровья», — подчеркнул Игнатьев.
Он добавил, что Тирасполь мог бы заключить прямой контракт на поставки с Россией, но этот процесс саботируется молдавской стороной.
«Мы стали заложниками недоговороспособных политизированных подходов. Этого быть не должно», — сказал министр.
Ранее, 22 ноября, президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился в ООН и ОБСЕ из-за кризиса в отношениях с Молдавией. Он обвинил Кишинев в давлении на Тирасполь и создании угрозы гуманитарной катастрофы в регионе. Кроме того, в тексте заявления отмечается, что Молдавия препятствует внешнеэкономической деятельности, ограничивает поставку в республику важнейших товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости, оказывает давление на хозяйствующие субъекты Приднестровья.
8 ноября заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев прокомментировал ситуацию с энергокризисом в Молдавии и Приднестровье. Он отметил, что сложившийся кризис на территории непризнанной республики должен решаться не в ходе переговоров между Тирасполем и Москвой, а обсуждаться между Россией и Молдавией. Кроме того, эксперт указал на то, что сложившаяся ситуация должна разрешиться в том числе на корпоративном уровне между «Газпромом» и «Молдовгазом».
1 ноября власти Молдавии в одностороннем порядке решили сократить поставки природного газа на территорию Приднестровья. После этого глава МИДа непризнанной республики заявил, что Молдавия отнимает предназначенный для Приднестровья газ и заполняет свои хранилища. Кроме того, сообщалось, что власти республики готовят обращения в адрес президента РФ Владимира Путина, корпорации «Газпром», а также Госдумы и Совета Федерации.
Ранее, 27 октября, Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Он добавил, что тогда компания согласилась на такой шаг и контракт был заключен на условиях Кишинева.
До этого, 4 октября, «Газпром» сообщил о том, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива. Также российский поставщик имеет право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения договора по исторической задолженности АО «Молдовагаз».
Еще в августе эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отмечал, что России постоянно приходится идти на уступки молдавской стороне, поскольку там намекали, что могут оставить Приднестровье без газа. По его словам, российская сторона предоставляет Молдавии отсрочки на условиях, чтобы Кишинев оставил Приднестровье в покое.