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12:05 (мск), источник: Газета.Ру

Новый член СПЧ Коц рассказал, какие вопросы хотел задать Путину, но не успел

Военный корреспондент и член СПЧ Александр Коц заявил «Газете.Ru», что на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Совета хотел поднять вопросы, с которыми к нему обращаются родственники военнослужащих, однако не успел. При этом Коц подчеркнул, что часть тем была поднята его коллегами, а оставшиеся материалы будут решаться.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Действительно, я не успел задать вопрос. Не только я, многие члены совета по правам человека. Наверное, обижаться в такой ситуации как-то странно. Понятно, что у президента график ограничен. Я не собирался задавать вопросы, собирался озвучить ряд болевых точек, с которыми ко мне обращаются даже не военные, а родственники военнослужащих, потому что сугубо военные проблемы поднимать в формате СПЧ неуместно, а вот те жалобы, которые поступают от родственников военных, заслуживают внимания», — рассказал он.

Но часть тех проблем, которые я собирался озвучить, были подняты другими членами СПЧ, а оставшиеся мои вопросы (у меня там целая папочка была с конкретными частными примерами, с судьбами людей) будут переданы президенту и решаться уже в ручном режиме.

Александр Коц
военный корреспондент, член СПЧ

Коц заявил, что эта была его первая встреча с президентом в качестве члена СПЧ и его «приятно удивил» тот факт, что большое количество правозащитников занимаются проблемами российских военных. Он уточнил, что чаще всего люди обращаются к нему с проблемой отсутствия связи с родственниками, находящимися на передовой. По словам журналиста, во время работы в зоне СВО он заметил отсутствие полевой почты «как класса».

«У меня 70% обращений от родственников военнослужащих начинаются со слов: “Помогите найти сына/мужа/отца”. У нас существует серьезная проблема связи родственников с их защитниками на передовой. Понятно, что где-то нет связи, где-то нельзя выходить по телефону в открытый эфир, чтобы твою позицию не обнаружили. Но мы до Великой Отечественной войны считались самой читающей страной, а в Великую Отечественную войну стали самой пишущей страной — у нас за четыре года войны на фронт и с фронта было отправлено почти 11 миллиардов писем. В любом конце страны можно было опустить треугольник в почтовый ящик и быть уверенным, что письмо дойдет до адреса. А я за 9 месяцев СВО не наблюдал как класс полевую почту. Министерство обороны несколько дней назад опубликовало адрес полевой почты, через который можно отправлять корреспонденцию. Пока у меня отзывов о ее работе нет, но это та проблема, которая волнует сотни тысяч людей», — добавил он.

Коц отметил, что другими важными проблемами, которые он хотел поднять в разговоре с Путиным, были отсутствие выплат некоторым военным и нехватка экипировки, а также специальных средств, необходимых в военной службе.

«Я озвучил бы проблему невыплат, которая особенно остро стоит у добровольцев, подписывающих краткосрочные контракты с Министерством обороны. Я знаю людей, которым не выплачивают вообще никаких денег за то, что они воюют по 4 месяца. Эта проблема невыплат не только с военными, но и с беженцами из Херсона. Когда ввели в Херсоне эвакуацию, я помню случаи, что люди эвакуировались, а через неделю возвращались, потому что не смогли пробить эти бюрократические препоны. Справедливости ради надо сказать, что это не системная ошибка, а такой эксцесс исполнителя. Есть проблемы со снабжением зимней формой одежды, потому что там очень тяжелые условия: кто-то в лесу живет, кто-то в полях. Нехватка экипировки не всегда из-за преступного головотягства тыловиков», — подчеркнул он.

Просто в таких условиях форма очень быстро изнашивается, а по уставу тебе положено в год один комплект летний, один зимний и все. И, конечно, очень слабая насыщенность передовых порядков, в том числе мобилизованных, специальными средствами, которые нужны при несении службы — тепловизоры, ночные приборы.

Александр Коц
военный корреспондент, член СПЧ

Встреча президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ состоялась 7 декабря. В ходе заседания он заявил, что необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет и отметил, что военная операция на Украине уже принесла «значимые результаты», в частности, присоединение новых территорий.

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