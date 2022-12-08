Новый член СПЧ Коц рассказал, какие вопросы хотел задать Путину, но не успел

«Действительно, я не успел задать вопрос. Не только я, многие члены совета по правам человека. Наверное, обижаться в такой ситуации как-то странно. Понятно, что у президента график ограничен. Я не собирался задавать вопросы, собирался озвучить ряд болевых точек, с которыми ко мне обращаются даже не военные, а родственники военнослужащих, потому что сугубо военные проблемы поднимать в формате СПЧ неуместно, а вот те жалобы, которые поступают от родственников военных, заслуживают внимания», — рассказал он.
Коц заявил, что эта была его первая встреча с президентом в качестве члена СПЧ и его «приятно удивил» тот факт, что большое количество правозащитников занимаются проблемами российских военных. Он уточнил, что чаще всего люди обращаются к нему с проблемой отсутствия связи с родственниками, находящимися на передовой. По словам журналиста, во время работы в зоне СВО он заметил отсутствие полевой почты «как класса».
«У меня 70% обращений от родственников военнослужащих начинаются со слов: “Помогите найти сына/мужа/отца”. У нас существует серьезная проблема связи родственников с их защитниками на передовой. Понятно, что где-то нет связи, где-то нельзя выходить по телефону в открытый эфир, чтобы твою позицию не обнаружили. Но мы до Великой Отечественной войны считались самой читающей страной, а в Великую Отечественную войну стали самой пишущей страной — у нас за четыре года войны на фронт и с фронта было отправлено почти 11 миллиардов писем. В любом конце страны можно было опустить треугольник в почтовый ящик и быть уверенным, что письмо дойдет до адреса. А я за 9 месяцев СВО не наблюдал как класс полевую почту. Министерство обороны несколько дней назад опубликовало адрес полевой почты, через который можно отправлять корреспонденцию. Пока у меня отзывов о ее работе нет, но это та проблема, которая волнует сотни тысяч людей», — добавил он.
«Я озвучил бы проблему невыплат, которая особенно остро стоит у добровольцев, подписывающих краткосрочные контракты с Министерством обороны. Я знаю людей, которым не выплачивают вообще никаких денег за то, что они воюют по 4 месяца. Эта проблема невыплат не только с военными, но и с беженцами из Херсона. Когда ввели в Херсоне эвакуацию, я помню случаи, что люди эвакуировались, а через неделю возвращались, потому что не смогли пробить эти бюрократические препоны. Справедливости ради надо сказать, что это не системная ошибка, а такой эксцесс исполнителя. Есть проблемы со снабжением зимней формой одежды, потому что там очень тяжелые условия: кто-то в лесу живет, кто-то в полях. Нехватка экипировки не всегда из-за преступного головотягства тыловиков», — подчеркнул он.
Встреча президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ состоялась 7 декабря. В ходе заседания он заявил, что необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет и отметил, что военная операция на Украине уже принесла «значимые результаты», в частности, присоединение новых территорий.