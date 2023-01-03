Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии

Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.
«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос. <…> Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог», — сказал Мулярчик.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.