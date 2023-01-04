Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях

Немецкий МИД дал ответ на польскую ноту, направленную еще 3 октября, в конце декабря. Третьего января ее получили в Варшаве.
«По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», — сообщили в польском МИД.
В Варшаве пообещали «продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год».
Накануне стало известно, что Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии. Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.
Власти Польши требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.