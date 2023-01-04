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02:44 (мск), источник: © РИА Новости

Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях

ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, сообщил МИД Польши.

Источник: © РИА Новости

Немецкий МИД дал ответ на польскую ноту, направленную еще 3 октября, в конце декабря. Третьего января ее получили в Варшаве.

«По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», — сообщили в польском МИД.

В Варшаве пообещали «продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год».

Накануне стало известно, что Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии. Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.

Власти Польши требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту.

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

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