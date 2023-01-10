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15:18 (мск), источник: ТАСС

Помощь Запада Украине, итоги перемирия и фейки в Telegram-каналах. Темы брифинга Пескова

Косвенное участие стран Запада в конфликте на Украине, итоги рождественского перемирия, российский кинематограф и призыв не верить информации анонимных Telegram-каналов стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Кремле. В публичном режиме в середине дня он встретится с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским.

«Пока встречи в начале февраля с руководителями фракций [в Государственной думе] нет, но вы знаете, что эти встречи проходят регулярно». Кремль сообщит, как только такая встреча «будет спланирована в графике президента».

«Мы сообщим своевременно о региональных поездках президента», в том числе о возможном посещении Санкт-Петербурга. Кремль не сообщает о таких поездках настолько заранее.

Об интервью Патрушева

Как отметил в интервью aif.ru секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, «опосредованно, косвенно и НАТО, и США принимают участие в этом конфликте» на Украине. «Хотя и НАТО в целом — имеется в виду Брюссель, — и Вашингтон <…> подчеркивают, что ни в коем случае не собираются становиться стороной конфликта, но де-факто они уже стали». «Очевидна их вовлеченность».

Кремлю «не кажется», что заявления, подобные прозвучавшим от Патрушева, лишь мотивируют Запад нарастить помощь Украине из-за угрозы прямого столкновения с РФ.

Патрушев констатирует реальное положение дел, и вряд ли здесь что-то может более спровоцировать НАТО и США на большее наращивание поставок.

Действия западных правительств являются «ничем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт». «Это не предположение, это явная констатация, и с ней невозможно спорить».

О рождественском перемирии и его итогах

Объявление нового прекращения огня «зависит от верховного главнокомандующего, от его решений».

Инициатива с рождественским перемирием встретила непонятную, «циничную и необъяснимую» реакцию как Киева, так и западных лидеров.

Жалеть о прекращении огня не стоит — цели были объективно гуманитарными — позволить верующим помолиться в православный праздник Рождества. «Если это хотя бы кому-то помогло это сделать», перемирие «достигло цели».

О назначении генерала Лапина

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (назначения генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ — прим. ТАСС). Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом “секретно”. Среди указов, которые публикуются, до сих пор такого указа не было».

О решении Эстонии конфисковать российские активы

«Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент».

«Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права» и «будут иметь последствия для тех стран», которые к ним присоединятся.

О ценах на нефть

Власти РФ «очень внимательно отслеживают эту ситуацию», не забывая об указе президента РФ с ответом на «потолок цен». «В этой ситуации [все] тщательно отслеживается».

«Требуется очень большое внимание и действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб сектору энергетики».

О заявлении Пашиняна

Заявление Никола Пашиняна об отказе Еревана проводить учения ОДКБ — «это достаточно новое заявление премьер-министра Армении». «Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи».

В любом случае Армения — наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая те вопросы, которые сейчас являются очень сложными.

О «картографических» поправках к закону об экстремизме

Печатные карты России, конечно, необходимо обновить, но в законопроекте, приравнивающем к экстремистским материалам те из них, что нарушают целостность страны, много нюансов и вопросов.

«Конечно, понятно, что все карты надо менять [с учетом образования новых регионов РФ], но где-то не успевают это». «Здесь есть определенные нюансы, но нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в ходе этой работы» над текстом поправок.

О Никите Михалкове

«Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все».

О «Чебурашке»

«Нет, к сожалению, пока не имели возможности [посмотреть ленту]». Но, безусловно, в Кремле радуются вместе с авторами этого фильма’высоким сборам и популярности картины. «Говорят, что очень хорошее кино».

В целом, у нас для наших кинопроизводителей очень широкое образовалось поле для работы, вакуум образовался на кинорынке, его надо заполнять нашей продукцией. Этой продукции пока совсем недостаточно.

О фейках в Telegram-каналах.

Количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превосходить количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски.

Подтвердить появившуюся там информации о якобы прошедшей в Турции встрече зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с экс-спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд «не могу».

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