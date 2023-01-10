Помощь Запада Украине, итоги перемирия и фейки в Telegram-каналах. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Кремле. В публичном режиме в середине дня он встретится с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским.
«Пока встречи в начале февраля с руководителями фракций [в Государственной думе] нет, но вы знаете, что эти встречи проходят регулярно». Кремль сообщит, как только такая встреча «будет спланирована в графике президента».
«Мы сообщим своевременно о региональных поездках президента», в том числе о возможном посещении Санкт-Петербурга. Кремль не сообщает о таких поездках настолько заранее.
Как отметил в интервью aif.ru секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, «опосредованно, косвенно и НАТО, и США принимают участие в этом конфликте» на Украине. «Хотя и НАТО в целом — имеется в виду Брюссель, — и Вашингтон <…> подчеркивают, что ни в коем случае не собираются становиться стороной конфликта, но де-факто они уже стали». «Очевидна их вовлеченность».
Кремлю «не кажется», что заявления, подобные прозвучавшим от Патрушева, лишь мотивируют Запад нарастить помощь Украине из-за угрозы прямого столкновения с РФ.
Патрушев констатирует реальное положение дел, и вряд ли здесь что-то может более спровоцировать НАТО и США на большее наращивание поставок.
Действия западных правительств являются «ничем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт». «Это не предположение, это явная констатация, и с ней невозможно спорить».
О рождественском перемирии и его итогах
Объявление нового прекращения огня «зависит от верховного главнокомандующего, от его решений».
Инициатива с рождественским перемирием встретила непонятную, «циничную и необъяснимую» реакцию как Киева, так и западных лидеров.
Жалеть о прекращении огня не стоит — цели были объективно гуманитарными — позволить верующим помолиться в православный праздник Рождества. «Если это хотя бы кому-то помогло это сделать», перемирие «достигло цели».
О назначении генерала Лапина
«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (назначения генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ — прим. ТАСС). Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом “секретно”. Среди указов, которые публикуются, до сих пор такого указа не было».
О решении Эстонии конфисковать российские активы
«Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент».
«Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права» и «будут иметь последствия для тех стран», которые к ним присоединятся.
Власти РФ «очень внимательно отслеживают эту ситуацию», не забывая об указе президента РФ с ответом на «потолок цен». «В этой ситуации [все] тщательно отслеживается».
«Требуется очень большое внимание и действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб сектору энергетики».
Заявление Никола Пашиняна об отказе Еревана проводить учения ОДКБ — «это достаточно новое заявление премьер-министра Армении». «Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи».
В любом случае Армения — наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая те вопросы, которые сейчас являются очень сложными.
О «картографических» поправках к закону об экстремизме
Печатные карты России, конечно, необходимо обновить, но в законопроекте, приравнивающем к экстремистским материалам те из них, что нарушают целостность страны, много нюансов и вопросов.
«Конечно, понятно, что все карты надо менять [с учетом образования новых регионов РФ], но где-то не успевают это». «Здесь есть определенные нюансы, но нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в ходе этой работы» над текстом поправок.
«Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все».
«Нет, к сожалению, пока не имели возможности [посмотреть ленту]». Но, безусловно, в Кремле радуются вместе с авторами этого фильма’высоким сборам и популярности картины. «Говорят, что очень хорошее кино».
В целом, у нас для наших кинопроизводителей очень широкое образовалось поле для работы, вакуум образовался на кинорынке, его надо заполнять нашей продукцией. Этой продукции пока совсем недостаточно.
О фейках в Telegram-каналах.
Количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превосходить количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски.
Подтвердить появившуюся там информации о якобы прошедшей в Турции встрече зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с экс-спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд «не могу».