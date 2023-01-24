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16:28 (мск), источник: © РИА Новости

Польша потребует от ЕС компенсацию стоимости танков, переданных Украине

ВАРШАВА, 24 янв — РИА Новости. Польша потребует от Евросоюза компенсацию стоимости переданных Украине танков, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Источник: © РИА Новости

«Да, мы обратимся, конечно, за компенсацией. Это будет очередная проверка доброй воли Европейского союза», — сказал он.

По мнению политика, ЕС должен возместить Польше эти расходы, и он надеется, что «так и случится».

В понедельник министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что страна запросила у Германии разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Берлин присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих киевский режим военной техникой.

На минувшей неделе Моравецкий сообщил о готовности отправить на Украину свои Leopard 2, не дожидаясь согласия ФРГ. Польша уже передала украинским войскам около 250 танков Т-72.

Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.

На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.

Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

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