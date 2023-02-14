Столтенберг пообещал поставлять Киеву всё более сложное вооружение

«Ни НАТО, ни его союзники не являются частью конфликта. Мы предоставляем поддержку Украине, которая защищает себя», — сказал генсек военного блока.
Генсек НАТО обратил внимание, что виды западных вооружений, поставляемых Киеву, менялись, как и ход конфликта. В настоящее время Украина получает от стран Запада тяжелые вооружения, добавил он.
Говоря о возможных поставках военных самолетов Украине, Столтенберг добавил, что обсуждения идут. Однако вопрос не является срочным.
«В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам», — уточнил он.
Накануне он сообщил журналистам, что год конфликта на Украине фундаментально не изменил НАТО, потому что военный альянс готовился к нему с 2014 года. С того времени блок нарастил численность сил реагирования, количество военных учений, повысил оборонные расходы впервые за много лет.
Стадия конфликта на Украине превратилась в «войну логистики», поэтому надо как можно быстрее направить украинской армии военную технику и боеприпасы, заключил Столтенберг.
В Москве неоднократно осуждали западные поставки Киеву и указывали на то, что они могут привести к серьезной эскалации конфликта.
Ранее, 1 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что появившиеся заявления о поставках странами ЕС истребителей Киеву повысят «неуемный аппетит режима президента Украины Владимира Зеленского» и приведут к эскалации конфликта.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.