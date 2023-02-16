Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на «Северных потоках»

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект обращения к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».
«Уважаемые коллеги, давайте возьмем посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим. Потому что кто-то если думает, невозможно взыскать, — это не так», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Спикер ГД отметил, что необходимо подсчитать ущерб, нанесенный и «Газпрому», и окружающей среде.
«Но давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания — “Газпром”. Какой ущерб понесла природа, ей какой ущерб нанесен», — добавил он.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2». Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что «Газпром» был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. По данным журналиста, Белый дом опасался, что из-за работы «Северных потоков» Германия не захочет предоставлять помощь Украине.
Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.