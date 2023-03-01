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Спецоперация на Украине
14:58 (мск), источник: ТАСС

Флаги Украины в РУДН, 15 лет за дискредитацию и заявления Киева. Темы брифинга Пескова

Законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, отрицание Киевом ударов по российской территории и инцидент с флагами Украины в Российском университете дружбы народов (РУДН) стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин после открытия Большой кольцевой линии метро в Москве проведет в Кремле ряд непубличных встреч.

Пока неизвестно, примет ли глава государства участие в мероприятиях к годовщине воссоединения Крыма с Россией, так как у него «весьма и весьма напряженный рабочий график»: «Дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем, вы слишком забегаете вперед».

Об украинских флагах

В Кремле знают о разбирательствах вокруг ситуации с вывешиванием флагов Украины в РУДН, но «нужно выяснить детали»: «Я не склонен воспринимать описание в СМИ как первоисточник».

В любом случае сейчас для нас все-таки это флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию. От этого нельзя абстрагироваться ни при каких условиях.

Об ответственности за дискредитацию участников военной операции

Кремлю необходимо ознакомиться с проектом, предлагающим ввести до 15 лет лишения свободы за дискредитацию участников специальной военной операции, и «проработать соответствующим образом» эту инициативу: «Пока ничего не могу вам сказать».

Об изменениях в языке Кремля

В Кремле пока не решили, как именно изменится язык его представителей в связи с принятием закона о защите литературного русского языка: «Сначала нужно будет ознакомиться с пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законом должны быть подготовлены, потом уже будем решать».

О заявлениях Подоляка

В Кремле скептически относятся к утверждениям советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, что Киев якобы не наносит удары по российской территории: «Мы им не верим».

Об отношениях с Казахстаном

Антироссийские заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в Астане не повлияют на отношения России и Казахстана: «Мы дорожим нашими отношениями, нас объединяют и двусторонние связи, и весьма, весьма многоформатные. Нас объединяет участие в совместных интеграционных проектах, и мы фиксируем положительную динамику развития этих связей».

О возможном выведении сил ВМФ и ВКС из подчинения военным округам

«Разве мы публиковали такой указ?». «[Указы] бывают закрытые, но они потому и закрытые, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос».

О ситуации вокруг Артемовска

Кремль не комментирует ход боевых действий в районе Артемовска (украинское название — Бахмут): «Если помните, каждый раз такие вопросы я переадресовываю нашим коллегам в министерство обороны».

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