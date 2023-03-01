Флаги Украины в РУДН, 15 лет за дискредитацию и заявления Киева. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин после открытия Большой кольцевой линии метро в Москве проведет в Кремле ряд непубличных встреч.
Пока неизвестно, примет ли глава государства участие в мероприятиях к годовщине воссоединения Крыма с Россией, так как у него «весьма и весьма напряженный рабочий график»: «Дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем, вы слишком забегаете вперед».
В Кремле знают о разбирательствах вокруг ситуации с вывешиванием флагов Украины в РУДН, но «нужно выяснить детали»: «Я не склонен воспринимать описание в СМИ как первоисточник».
Кремлю необходимо ознакомиться с проектом, предлагающим ввести до 15 лет лишения свободы за дискредитацию участников специальной военной операции, и «проработать соответствующим образом» эту инициативу: «Пока ничего не могу вам сказать».
В Кремле пока не решили, как именно изменится язык его представителей в связи с принятием закона о защите литературного русского языка: «Сначала нужно будет ознакомиться с пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законом должны быть подготовлены, потом уже будем решать».
В Кремле скептически относятся к утверждениям советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, что Киев якобы не наносит удары по российской территории: «Мы им не верим».
Антироссийские заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в Астане не повлияют на отношения России и Казахстана: «Мы дорожим нашими отношениями, нас объединяют и двусторонние связи, и весьма, весьма многоформатные. Нас объединяет участие в совместных интеграционных проектах, и мы фиксируем положительную динамику развития этих связей».
«Разве мы публиковали такой указ?». «[Указы] бывают закрытые, но они потому и закрытые, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос».
Кремль не комментирует ход боевых действий в районе Артемовска (украинское название — Бахмут): «Если помните, каждый раз такие вопросы я переадресовываю нашим коллегам в министерство обороны».