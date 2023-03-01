Рябков заявил об обсуждении тематики ДСНВ с США по закрытым каналам

«Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведется. Я могу подтвердить, что это действительно так», — рассказал Рябков.
Дипломат отметил, что «по большому счету все сказано и по открытым каналам».
«Пока Соединенные Штаты не изменят свое поведение, пока мы не увидим признаков здравого смысла в том, что они осуществляют применительно к Украине, на Украине, не видим шансов для того, чтобы решение о приостановке ДСНВ было пересмотрено или заново изучено», — добавил замглавы российского МИДа.
Рябков также сообщил «РИА Новости», что 28 февраля Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в ДСНВ.
«Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться», — рассказал дипломат агентству.
Накануне — 28 февраля — президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия не покидает ДСНВ, это приостановка. По его словам, цель России — убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соголашения.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.