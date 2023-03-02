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04:30 (мск), источник: Известия

В России разработают новый вид военных операций с ядерным оружием

В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США. Об этом 2 марта сообщил журнал Минобороны РФ «Военная мысль». Отмечается, что США постепенно теряют лидирующие позиции в мире, из-за чего возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России, поскольку она считается главным виновником утраты американского мирового господства.

Источник: РИА "Новости"

По данным журнала, США планируют разгром России в форме стратегической (глобальной) многосферной операции, которая предусматривает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65−70% российских стратегических ядерных сил.

Также в рамках этой операции планируется нейтрализовать оставшиеся и стартовавшие российские носители ядерного оружия с помощью глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), а затем нанести минимальный достаточный ядерный удар по России с целью ее уничтожения.

«Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ — операция стратегических сил сдерживания», — говорится в публикации.

Для достижения стратегических целей по разгрому американского агрессора такой вид операций включает применение «современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».

Как сообщает журнал, целью российской операции стратегических сил сдерживания является отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь стратегических наступательных сил РФ. Помимо этого, должна подавляться американская глобальная система ПРО в целях предотвращения уничтожения в воздухе российских стратегических ракет. Финальный этап операции предполагает нанесение ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

В статье подчеркивается, что предотвращение агрессии США возможно при убедительной демонстрации, что Россия способна обеспечить выполнение критерия сдерживания хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода операции НАТО.

В связи с этим России необходим инструментарий, который будет демонстрировать США невозможность нанесения закритичного ущерба Ракетным войскам стратегического назначения в ходе глобального удара. Также необходимо убедить Вашингтон в неспособности американской ПРО полностью исключить ответный ядерный удар и в неотвратимости получения для США неприемлемого ущерба.

Ранее, 26 февраля, бывший сотрудник Госдепа США Джеймс Сориано указал на приближение ядерной войны из-за действий Джо Байдена. По его словам, блок НАТО старается усилить эскалацию украинского конфликта, для того чтобы повысить издержки Москвы и при этом лишить РФ каких-либо ощутимых выгод от проведения спецоперации.

Экс-президент США Дональд Трамп 21 февраля заявил о том, что Байден, продолжая оказывать поддержку Украине, подталкивает человечество к третьей мировой войне. Он обвинил американского президента в систематической эскалации противостояния Вашингтона и Москвы, а также предположил, что нынешний лидер страны обезумел.

8 февраля МИД РФ заявил, что США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью и может привести к столкновению двух ядерных держав. Вашингтон должен отказаться от политики наращивания угроз против национальной безопасности РФ.

Делегация России на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН 1 февраля заявила, что поставки западного вооружения на Украину повышают вероятность столкновения ядерных держав. Такая поддержка Киева расходится с заявлениями представителей Франции, США и Великобритании о дипломатическом урегулировании конфликта, указали там.

До этого, 30 января, журналист Род Дреер в статье для издания The American Conservative написал, что американские власти ведут страну к началу третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. При этом он отметил, что обычные граждане не имеют реального представления о масштабах и последствиях происходящего.

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