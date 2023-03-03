Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области

«С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит — несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже “на руках” США», — сказал Антонов журналистам.
США в пятницу объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, куда вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня, гаубиц и боевых машин пехоты, а также танковые мостоукладчики, которые могут пригодиться местным военным в наступательных действиях.
Антонов повторил, что попытки США нанести России стратегическое поражение обречены на провал, и заявил, что американское содействие способно только «продлить агонию киевского режима». «Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено», — сказал посол.
Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СК РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.