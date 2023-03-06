США вновь не выдали визы ряду делегатов РФ на сессию в штаб-квартире ООН

«В очередной раз США безосновательно в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы», — сказала Тяжлова.
Он добавила, что этот шаг «является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН».
Ранее, 23 февраля, членов делегации России на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что делегатов РФ при выдаче виз потребовали подписать «своего рода декларацию» о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе Парламентской ассамблеи.
10 февраля посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал о затягивании Польшей выдачи виз сотрудникам дипмиссии. Андреев также подчеркнул, что на сотрудников российской дипломатической миссии в Польше оказывается постоянное давление.
До этого, 30 ноября 2022 года, посольство Германии в Москве отказало в предоставлении въездных виз ряду сотрудников Россотрудничества, которые должны были присутствовать на мероприятии по русской культуре в ФРГ.
Тогда же сообщалось, что проблемы с выдачей виз российским дипломатам вынудили постпредство РФ обратиться в секретариат Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии по линии организации.
Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.