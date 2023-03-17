Бастрыкин предложил России создать свой международный суд

«В условиях специальной военной операции возникают проблемы международного военного правосудия. И сейчас уже не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и должностных лиц РФ. Мы должны вместе с Минюстом, а может быть во главе, начать аналогичную работу», — сообщил господин Бастрыкин на заседании коллегии Минюста.
«У вас свой трибунал — ЕСПЧ, а у нас свой, основанный на нормах современного международного права», — заявил глава СКР. Он также предложил понять статус судов, которые могут быть созданы в качестве альтернативы, и понять, какие страны будут туда входить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации о предложении Александра Бастрыкина. В июне 2022 года глава СКР предлагал создать международный трибунал «союзников и единомышленников» над военными преступлениями на Украине. Он допустил, что созданию трибунала могли бы содействовать страны СНГ, БРИКС и ШОС.
17 марта МУС выдал ордера на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина. Суд постановил, что эти лица, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Однако Россия не подчиняется Римскому статуту, на основе которого был учрежден МУС.