В Китае был обнаружен динозавр с самой длинной шеей Новые исследования показали, что его шея достигала длины более 15 метров
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
21:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Бастрыкин предложил России создать свой международный суд

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что России нужно создать международный суд, который был бы аналогом Международного уголовного суда (МУС) в Гааге или Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По его мнению, это особенно актуально в условиях боевых действий на Украине.

Источник: Агентство «Москва»

«В условиях специальной военной операции возникают проблемы международного военного правосудия. И сейчас уже не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и должностных лиц РФ. Мы должны вместе с Минюстом, а может быть во главе, начать аналогичную работу», — сообщил господин Бастрыкин на заседании коллегии Минюста.

«У вас свой трибунал — ЕСПЧ, а у нас свой, основанный на нормах современного международного права», — заявил глава СКР. Он также предложил понять статус судов, которые могут быть созданы в качестве альтернативы, и понять, какие страны будут туда входить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации о предложении Александра Бастрыкина. В июне 2022 года глава СКР предлагал создать международный трибунал «союзников и единомышленников» над военными преступлениями на Украине. Он допустил, что созданию трибунала могли бы содействовать страны СНГ, БРИКС и ШОС.

17 марта МУС выдал ордера на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина. Суд постановил, что эти лица, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Однако Россия не подчиняется Римскому статуту, на основе которого был учрежден МУС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выдан ордер на арест Владимира Путина: детали
Прибыль «Газпрома» обрушилась, чем это грозит России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияСК