В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

«На только что завершившихся переговорах в узком составе проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене», — сказал российский лидер.
Он отметил, что в продолжение переговоров главам государств и делегациями предстоит детально рассмотреть практические аспекты взаимодействия в различных областях.
Как подчеркнул президент, российский бизнес может удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях.
Также он выступил за использование юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Америки.
В закрытых обсуждениях в узком составе участвовали зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, председатель правления ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
В переговорах в расширенном составе к ним присоединились первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, замначальника управления президента по внешней политике Денис Агафонов.
После переговоров лидеры выступят с заявлениями для прессы. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.
Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Председатель КНР накануне встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.