Лондон обвинил Россию в дезинформации о снарядах с обедненным ураном

Российские власти «намеренно распространяют дезинформацию», говоря об обещанных Великобританией поставках Украине снарядов с обедненным ураном, заявил представитель британского Минобороны.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что если Лондон действительно передаст Киеву такие снаряды, Москва будет вынуждена отреагировать.
В британском Минобороны на это ответили, что армия страны использует обедненный уран в своих снарядах «десятилетиями». «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — говорится в заявлении ведомства (цитата по Sky News).
По словам представителя министерства, научные исследования подтверждают, что любое воздействие от использования боеприпасов с обедненным ураном на здоровье людей и окружающую среду, «вероятно, будет низким».
В министерстве добавили, что снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
В конце января директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в разговоре с РБК говорил, что снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана, нельзя сравнивать с классической грязной бомбой, поскольку последняя «содержит специальный материал с очень высоким уровнем радиоактивности», но с юридической точки зрения их можно расценивать как «своеобразный подвид радиоактивного оружия». Независимый эксперт Александр Храмчихин говорил, что, несмотря на высокую токсичность, снаряды с обедненным ураном имеют низкую радиоактивность.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Александр Кошкин в свою очередь отмечал, что даже если такой снаряд не пробивает броню, угрозу для экипажа представляет урановая пыль.
О планах передать Украине снаряды с обедненным ураном сообщила замминистра Минобороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта. Путин, комментируя эти намерения, заявил, что «Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле». Глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что «пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше», и России нужно задуматься об ответных шагах. Глава МИД Сергей Лавров назвал возможную передачу Киеву бронебойных снарядов с обедненным ураном нарушением международного гуманитарного права и предположил, что такие поставки «плохо кончатся» для Лондона.