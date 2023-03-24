Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий. Основная радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли», — рассказал он на брифинге.
Генерал напомнил, что обедненный уран — это тривиальное название металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее процента урана-235.
Потоки альфа-излучения от частиц пыли, осевших в дыхательных путях, легких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей. А их накопление в почках, печени и костной ткани приводит к изменению внутренних органов, сообщил Кириллов.
Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что на Западе прекрасно известно о негативных последствиях применения подобных боеприпасов. В частности, в 2003—2004 годах США использовали их при ударах по Ираку. По оценке ООН, Америка применила там не менее 300 тонн обедненного урана.
В результате сложившаяся радиационная обстановка в городе Фаллуджа была значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки после ядерных бомбардировок Соединенными Штатами. Этот город до сих пор называют «вторым Чернобылем».
Игорь Кирилловгенерал-лейтенант
Кроме того, он напомнил об использовании авиационных боеприпасов с обедненным ураном при бомбардировках Югославии в 1999 году силами НАТО. Альянс применил около 40 тысяч бронебойных снарядов, а общее количество обедненного урана превысило 15 тонн.
В 2005 году заболеваемость раком в Ираке возросла с 40 до 1600 случаев на 100 тысяч населения. В странах бывшей Югославии отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25 процентов.
Применение опасного оружия негативно повлияло и на самих солдат НАТО, участвовавших в операциях на Ближнем Востоке и на Балканах. Так, у 4095 военнослужащих диагностировали злокачественные опухоли, из них 330 человек скончались от заболеваний.
Также Кириллов указал, что соединения урана, оставаясь в почве, длительное время сохраняют опасность для людей, животных и сельхозкультур.
«После применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади на территории Украины будут заражены, а через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на остальную территорию», — предупредил генерал.
Помимо заражения собственного населения, это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем.
Игорь Кирилловгенерал-лейтенант
О том, что Великобритания, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, во вторник сообщила замминистра обороны королевства Аннабель Голди.
Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на такое решение.