Премьер Ливана сообщил о непричастности страны к ударам по Израилю

«Предварительное расследование военных указывает, что сторона, выпустившая ракеты по территории Израиля, не является ливанской», — приводит заявление премьера телеканал Al-Hadath. Микати подчеркнул, что, согласно имеющимся результатам следствия, «это была реакция на израильскую агрессию на палестинских территориях и в секторе Газа». «Мы отвергаем любую военную эскалацию, исходящую из Ливана, и проведение операций, дестабилизирующих обстановку», — сказал премьер.
«При этом продолжающаяся израильская агрессия против Ливана и нарушение его суверенитета неприемлемы, и мы представили новую жалобу по этому поводу генсеку ООН и Совету Безопасности», — заявил глава правительства. Он также подчеркнул, что действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса представляют собой «нарушение всех законов и обычаев». «Необходимо [выработать] согласованную арабскую и международную позиции, чтобы остановить эту вопиющую агрессию», — сказал Микати.
Во вторник палестинское агентство WAFA сообщило, что израильские полицейские ворвались в мечеть Аль-Акса, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. По сведениям ливанского телеканала Al-Mayadeen, более 400 человек были задержаны. Между тем правоохранительные органы Израиля в среду проинформировали, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались в храмовом комплексе, начав скандировать лозунги и призывать к беспорядкам. После этого правоохранительным органам пришлось зайти на его территорию.
В четверг пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о запуске с ливанской территории в сторону еврейского государства по меньшей мере 34 ракет, 25 из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны. Позже поступили данные о том, что минометному обстрелу со стороны Ливана также подверглись окрестности города Метула на севере Израиля. В ответ израильские военные обстреляли южные ливанские районы. По сведениям израильской радиостанции Kan, в ночь на пятницу военные также атаковали три объекта палестинского движения ХАМАС на юге Ливана и более 10 военных целей этой радикальной организации в секторе Газа.