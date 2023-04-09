Крепость в Испании спасут от обрушения при помощи бактерий Они послужат "клеем" и предотвратят оползни, угрожающие историческому памятнику.
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Спецоперация на Украине
12:10 (мск), источник: ТАСС

Премьер Ливана сообщил о непричастности страны к ударам по Израилю

КАИР, 9 апреля. /ТАСС/. Результаты предварительного расследования, проведенного военными в связи с запуском ракет по Израилю 6 апреля с территории Ливана, указывают, что ливанская сторона к этому непричастна. Об этом сообщил в воскресенье назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

Источник: Reuters

«Предварительное расследование военных указывает, что сторона, выпустившая ракеты по территории Израиля, не является ливанской», — приводит заявление премьера телеканал Al-Hadath. Микати подчеркнул, что, согласно имеющимся результатам следствия, «это была реакция на израильскую агрессию на палестинских территориях и в секторе Газа». «Мы отвергаем любую военную эскалацию, исходящую из Ливана, и проведение операций, дестабилизирующих обстановку», — сказал премьер.

«При этом продолжающаяся израильская агрессия против Ливана и нарушение его суверенитета неприемлемы, и мы представили новую жалобу по этому поводу генсеку ООН и Совету Безопасности», — заявил глава правительства. Он также подчеркнул, что действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса представляют собой «нарушение всех законов и обычаев». «Необходимо [выработать] согласованную арабскую и международную позиции, чтобы остановить эту вопиющую агрессию», — сказал Микати.

Во вторник палестинское агентство WAFA сообщило, что израильские полицейские ворвались в мечеть Аль-Акса, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. По сведениям ливанского телеканала Al-Mayadeen, более 400 человек были задержаны. Между тем правоохранительные органы Израиля в среду проинформировали, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались в храмовом комплексе, начав скандировать лозунги и призывать к беспорядкам. После этого правоохранительным органам пришлось зайти на его территорию.

В четверг пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о запуске с ливанской территории в сторону еврейского государства по меньшей мере 34 ракет, 25 из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны. Позже поступили данные о том, что минометному обстрелу со стороны Ливана также подверглись окрестности города Метула на севере Израиля. В ответ израильские военные обстреляли южные ливанские районы. По сведениям израильской радиостанции Kan, в ночь на пятницу военные также атаковали три объекта палестинского движения ХАМАС на юге Ливана и более 10 военных целей этой радикальной организации в секторе Газа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта