Прямая линия, замороженные активы и проверка Тихоокеанского флота. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле целый день. Намечено совещание с постоянными членами Совбеза.
В субботу, 15 апреля Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в центре Москвы. Пасхальные куличи и крашенные яйца будут на праздничном столе у президента, как и у всех христиан.
Кремль пока не может сказать, планирует ли президент принять участие в шествии Бессмертного полка 9 мая.
О прямой линии президента
Кремль ожидает, что прямая линия Путина с россиянами в этом году состоится, но сроков пока нет.
О задержании подозреваемого в утечке документов Пентагона
Кремль ознакомлен с сообщениями СМИ об утечках данных Пентагона, но изучать их — прерогатива спецслужб.
На вопрос, есть ли у РФ претензии к задержанному и подозреваемому в утечках военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Дагласу Тейшейру, Песков отметил, что «это, скорее, забота американских специальных служб». «Наша забота — анализировать эти данные, по-прежнему ставить под сомнение их достоверность, но внимательно их изучать».
О проверке Тихоокеанского флота
Внезапная проверка Тихоокеанского флота главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу — обычная практика для оценки боеготовности ВС. «За последние годы она постоянно проводилась, и она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших ВС».
Проверка не связана с планами НАТО по расширению в АТР. «Это обычная рутинная подготовка армии, развитие наших ВС и проверка их боеготовности».
Путин не планирует принимать участие в каком-либо этапе учений Тихоокеанского флота.
О возможности совместных учений России и Китая
Что касается возможности совместных учений Москвы и Пекина в свете визита в РФ министра обороны КНР Ли Шанфу, который, как планируется, начнется 16 апреля, то об этом стоит спрашивать Минобороны.
О якобы импорте сплавов Китаем из ДНР
У Кремля нет информации об импорте медных сплавов Китаем из ДНР. «Мы не знаем, насколько правдивы эти сообщения Reuters, мы не знаем, чем они подкрепляются, мы не знаем, откуда Reuters взял такую информацию и не располагаем такой информацией».
«Бандитские действия» Запада по отношению к активам РФ не получается упаковать в нормы международного права. «Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными», — сказал Песков, комментируя публикацию газеты Welt о том, что замороженные в ЕС активы Центробанка РФ придется вернуть России после окончания конфликта на Украине.
Россия требует разблокировки активов Банка России на Западе. «Убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена на неудачу».