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13:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: ЕС и США раскритиковали план Макрона по урегулированию конфликта на Украине с помощью КНР

Страны Евросоюза раскритиковали намерение президента Франции Эмманюэля Макрона обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом для возобновления переговоров между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, намерениями Макрона остались недовольны и власти США.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Как утверждают собеседники агентства, попытка президента Франции «предпринять такие деликатные дипломатические усилия без предварительной консультации со всеми членами ЕС» была раскритикована его союзниками «как преждевременная».

В ЕС также считают, что его инициатива может поставить под угрозу единство блока.

Кроме того, отношение Эмманюэля Макрона к ситуации на Украине «не понравилось Вашингтону», пишет Bloomberg. Его источники утверждают, что администрация президента США Джо Байдена «уже выразила раздражение» из-за желания Макрона работать вместе с Китаем. По данным агентства, Белый дом США считает, что французский президент «занимается фрилансом в деликатном дипломатическом вопросе, не консультируясь с союзниками».

Bloomberg сообщило о планах Эмманюэля Макрона на прошлой неделе. Стратегия французской стороны предполагает, что переговоры Киева и Москвы могут пройти уже этим летом. Кремль сказал, что ему неизвестно об этом плане. МИД Китая заявил, что поддерживает стремление Европы возобновить переговоры России и Украины. 20 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой, они обсудили в том числе поездку Макрона в Китай, но подробности по этой теме пресс-службы лидеров двух стран не привели.

Лаура Кеффер

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