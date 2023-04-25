Британия направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2

«Мы отправили в Украину тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе бронебойные с обедненным ураном… Минобороны не отслеживает места, откуда украинские войска стреляют снарядами с обедненным ураном на территории Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента.
Хиппи отметил, что Великобритания не обязана помогать украинским силам обезвреживать снаряды с обедненным ураном.
Тем не менее, Лондон все еще готов продолжать оказание поддержки Киеву в рамках украинского конфликта, а также после него.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».