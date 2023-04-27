Путин и Эрдоган обсудили Украину и зерновую сделку

Отмечается, что Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС «Аккую», на которой сегодня состоится церемония по случаю завоза ядерного топлива на энергоблок № 1. Кроме того турецкий президент предложил создать рабочую группу для обсуждений новых инициатив по реализации черноморской зерновой инициативы.
Российская сторона пока разговор не комментировала.
Разговор ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После разговора Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции началась церемония загрузки топлива на «Аккую». Ранее Эрдоган сообщал, что сегодня будет запущен только один из четырех блоков АЭС «Аккую». Остальные будут введены в эксплуатацию с разницей в один год. По словам турецкого лидера, запуск первой АЭС в Турции принесет экономике страны $6,5 млрд, станция будет вырабатывать до 10% электроэнергии Турции. Стоимость проекта — $22 млрд.
Ранее МИД РФ и Кремль заявляли, что условия зерновой сделки в полном объеме не выполняются. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в частности, заявил 25 апреля, что ситуация вокруг соглашения зашла в тупик. Министр указал на нежелание устранять препятствия для экспорта российских удобрений несмотря на их дефицит, а также подключить Россельхозбанк к SWIFT.
14 апреля МИД РФ назвал пять условий продления зерновой сделки, в числе которых подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, попавшего под западные санкции, а также отмена ограничений на страхование и перестрахование российских судов с зерном и снятие запрета на их доступ в порты.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины — с другой.