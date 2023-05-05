Лавров назвал условие разрешения конфликта на Украине

Конфликт на Украине не может быть решен через «заморозку» линии соприкосновения — решение лежит в геополитической плоскости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров отметил, что в мирном плане Китая Украина упоминается только в заголовке, а все остальные 12 пунктов посвящены глобальным геополитическим вопросам.
Министр иностранных дел России назвал украинского лидера Владимира Зеленского «марионеткой» и отметил, что все эти вопросы решаются не с ним, а с «его хозяевами».
Лавров также заявил о готовности Москвы вести диалог с Западом. По его словам, этот разговор рано или поздно состоится.
Глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны не воспринимают всерьез китайский мирный план по Украине, и назвал его «набором благих пожеланий».
«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины», — отметил он.
В годовщину начала конфликта России и Украины, 24 февраля, Китай представил свои предложения по мирному урегулированию. Среди них — уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу, противостояние угрозе применения ядерного оружия и прекращение односторонних санкций.
Украина и Запад отнеслись к китайскому плану скептически.
Зеленский пояснил, что если там не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то план нереализуем. Российские власти назвали его возможной базой для «мирных усилий».
В прошлом ноябре президент Украины представил «формулу мира». Она включает в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности страны, освобождение всех пленных. Глава МИД России счел условия Украины для начала переговоров нереалистичными.