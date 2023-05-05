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13:30 (мск), источник: РБК

Лавров назвал условие разрешения конфликта на Украине

Решение конфликта на Украине лежит в геополитической плоскости и все вопросы должны быть решены не с украинским лидером Зеленским, а с «его хозяевами» на Западе, заявил Лавров. По его словам, этот разговор однажды состоится.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Конфликт на Украине не может быть решен через «заморозку» линии соприкосновения — решение лежит в геополитической плоскости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно.

Сергей Лавров
глава МИД России

Лавров отметил, что в мирном плане Китая Украина упоминается только в заголовке, а все остальные 12 пунктов посвящены глобальным геополитическим вопросам.

Министр иностранных дел России назвал украинского лидера Владимира Зеленского «марионеткой» и отметил, что все эти вопросы решаются не с ним, а с «его хозяевами».

Лавров также заявил о готовности Москвы вести диалог с Западом. По его словам, этот разговор рано или поздно состоится.

Глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны не воспринимают всерьез китайский мирный план по Украине, и назвал его «набором благих пожеланий».

«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины», — отметил он.

В годовщину начала конфликта России и Украины, 24 февраля, Китай представил свои предложения по мирному урегулированию. Среди них — уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу, противостояние угрозе применения ядерного оружия и прекращение односторонних санкций.

Украина и Запад отнеслись к китайскому плану скептически.

Зеленский пояснил, что если там не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то план нереализуем. Российские власти назвали его возможной базой для «мирных усилий».

В прошлом ноябре президент Украины представил «формулу мира». Она включает в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности страны, освобождение всех пленных. Глава МИД России счел условия Украины для начала переговоров нереалистичными.

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