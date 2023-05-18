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17:45 (мск), источник: © РИА Новости

МИД назвал условия действия зерновой сделки

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не продлит зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, заявили в Министерстве иностранных дел.

Источник: Reuters

Там подчеркнули, что соглашение пролонгировали прежде всего из-за обращений со стороны Турции. При этом в ведомстве указали на пять системных задач, которые нужно решить при реализации Меморандума Россия — ООН.

Речь идет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, поставках запчастей, разблокировании транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и разморозке активов российских компаний.

Как отметили в МИДе, сейчас прогресса по этим вопросам нет.

Без выполнения этих требований ни о каком расширении «черноморской инициативы» речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля.

МИД России

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении Черноморской зерновой инициативы на два месяца. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле.

Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.

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