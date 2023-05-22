ЕС и зерновая сделка, Армения и ОДКБ, реформа ООН. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. У главы государства «череда внутренних встреч», одна из них — с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
Идет подготовка к различным мероприятиям, запланированным на этой неделе.
«Действительно, поскольку намечаются мероприятия в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко будет в Москве».
О выдвижении Путина в президенты
Решение партии «Справедливая Россия — За правду» поддержать кандидатуру Путина на президентский пост в 2024 году — это «еще один важный показатель уровня поддержки президента и со стороны политических сил нашего государства, и населения в целом».
Песков, отвечая на вопрос о неизменно высоком рейтинге президента, отметил, что «есть определенная степень резистентности нашего общества к потокам фейков». «И потом все-таки, главным образом, наше общество ориентируется не на страны Запада, а на нашу собственную страну».
Об отказе ЕС подключать Россельхозбанк к SWIFT
«Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия Организации Объединенных Наций и господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников».
Позиция ЕС «осложняет выполнение российской части черноморской инициативы», «тем не менее контакты продолжаются».
«Два месяца [на которые продлена сделка] — это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится».
«ОДКБ — это организация, которая имеет свой авторитет среди государств-членов», она «уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях» и «имеет потенциал».
«Будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями» — в том числе и об их деятельности в рамках ОДКБ.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает ее «недееспособной» структурой.
«Реформа ООН — это тема, которая не первый год обсуждается». «Все что может способствовать эффективности работы Организации Объединенных Наций, чрезвычайно важно». «Любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса».
«Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — это очень серьезные политические деятели», им «не свойственны популистские приемы», они «отвечают за свои слова».
Они «занимаются конкретными субстантивными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений».
О шестидневной рабочей неделе
«Нет, никакой» позиции по увеличению рабочей недели в Кремле нет.