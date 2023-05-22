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14:41 (мск), источник: ТАСС

ЕС и зерновая сделка, Армения и ОДКБ, реформа ООН. Темы брифинга Пескова

Отказ ЕС переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT даже во исполнение зерновой сделки, членство Армении в ОДКБ, а также перспективы реформы ООН стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. У главы государства «череда внутренних встреч», одна из них — с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Идет подготовка к различным мероприятиям, запланированным на этой неделе.

«Действительно, поскольку намечаются мероприятия в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко будет в Москве».

О выдвижении Путина в президенты

Решение партии «Справедливая Россия — За правду» поддержать кандидатуру Путина на президентский пост в 2024 году — это «еще один важный показатель уровня поддержки президента и со стороны политических сил нашего государства, и населения в целом».

Песков, отвечая на вопрос о неизменно высоком рейтинге президента, отметил, что «есть определенная степень резистентности нашего общества к потокам фейков». «И потом все-таки, главным образом, наше общество ориентируется не на страны Запада, а на нашу собственную страну».

Об отказе ЕС подключать Россельхозбанк к SWIFT

«Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия Организации Объединенных Наций и господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша, он сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников».

Позиция ЕС «осложняет выполнение российской части черноморской инициативы», «тем не менее контакты продолжаются».

«Два месяца [на которые продлена сделка] — это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится».

Об Армении и ОДКБ

«ОДКБ — это организация, которая имеет свой авторитет среди государств-членов», она «уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях» и «имеет потенциал».

«Будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями» — в том числе и об их деятельности в рамках ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает ее «недееспособной» структурой.

О реформе ООН

«Реформа ООН — это тема, которая не первый год обсуждается». «Все что может способствовать эффективности работы Организации Объединенных Наций, чрезвычайно важно». «Любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса».

Об отношениях с Турцией

«Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — это очень серьезные политические деятели», им «не свойственны популистские приемы», они «отвечают за свои слова».

Они «занимаются конкретными субстантивными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений».

О шестидневной рабочей неделе

«Нет, никакой» позиции по увеличению рабочей недели в Кремле нет.

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