Атака беспилотников, саммит БРИКС и звонок Эрдогану. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле. Он будет заниматься вопросами экономики и общением с предпринимателями — с акцентом на архитектуру, урбанистику, образование и другие области креативной экономики. Организатором выступает Агентство стратегических инициатив.
«Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента: он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС».
«Все сработали должным образом», «хорошо сработала система ПВО».
Атака — реакция киевского режима на удар по одному из центров принятия решений, «этот удар был нанесен в воскресенье».
«Не могу комментировать вопросы о защищенности столицы». «Слава богу, нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы жителям Москвы и Подмосковья».
«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжений этой специальной военной операции и достижения поставленных целей».
В телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не было детальных обсуждений Украины или газового хаба. «Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальное обсуждение продолжать».
«Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции».
РФ будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. «Мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения [Международного уголовного суда]».
«За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату», в том числе и Венесуэла. «Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано».
Руководящий МК уже 40 лет Павел Гусев — «действительно, журналистская легенда». «Это один из самых авторитетных российских журналистов». Он «руководит одной из самых любимых газет нашей страны». «От всей души его поздравляем с этой датой», — прокомментировал Песков 40-летие Гусева на посту главного редактора «Московского комсомольца».