Парализованный мужчина начал ходить через 10 лет после аварии Врачи придумали устройство, которое передает команды от мозга к мышцам
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
Главное
Атака дронов на Москву
13:07 (мск), источник: ТАСС

Атака беспилотников, саммит БРИКС и звонок Эрдогану. Темы брифинга Пескова

Атака Москвы украинскими беспилотниками, значение БРИКС и участие президента РФ Владимира Путина в саммите объединения, а также беседа российского и турецкого лидеров стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. Он будет заниматься вопросами экономики и общением с предпринимателями — с акцентом на архитектуру, урбанистику, образование и другие области креативной экономики. Организатором выступает Агентство стратегических инициатив.

Об атаке беспилотников на Москву

«Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента: он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС».

«Все сработали должным образом», «хорошо сработала система ПВО».

Атака — реакция киевского режима на удар по одному из центров принятия решений, «этот удар был нанесен в воскресенье».

«Не могу комментировать вопросы о защищенности столицы». «Слава богу, нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы жителям Москвы и Подмосковья».

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжений этой специальной военной операции и достижения поставленных целей».

О контактах с Эрдоганом

В телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не было детальных обсуждений Украины или газового хаба. «Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальное обсуждение продолжать».

О БРИКС

«Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции».

РФ будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. «Мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения [Международного уголовного суда]».

«За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату», в том числе и Венесуэла. «Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано».

О «Московском комсомольце»

Руководящий МК уже 40 лет Павел Гусев — «действительно, журналистская легенда». «Это один из самых авторитетных российских журналистов». Он «руководит одной из самых любимых газет нашей страны». «От всей души его поздравляем с этой датой», — прокомментировал Песков 40-летие Гусева на посту главного редактора «Московского комсомольца».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Не прошло и четырех дней после подписания договора, как посол США связался с ООН и запретил создавать этот фонд"
Многие из жертв этой катастрофы были похоронены в братских могилах, а их семьям сообщили, что близкие убиты на фронте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий