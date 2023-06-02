Медведев не поверил заявлению Apple об отказе сотрудничества с разведкой США

Накануне агентство Reuters написало, что Apple отвергла обвинения Федеральной службы безопасности (ФСБ) в слежке за россиянами через гаджеты компании.
Однако, по мнению Медведева, заявления любой, даже самой крупной технологической компании об отказе сотрудничать с национальной разведкой по «идейным соображениям» означают, что она либо «беззастенчиво врет», либо собирается закрыться.
«Чудес не бывает», — отметил политик.
По его словам, это следует иметь в виду всем владельцам Apple с закрытой для всех пользователей iOS, а также Samsung с открытым для сторонних приложений Android.
1 июня ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. В частности, отмечалось, что факты заражения были выявлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.
Согласно заявлению ведомства, заражению подверглись несколько тысяч iPhone.