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16:21 (мск), источник: Известия

Медведев не поверил заявлению Apple об отказе сотрудничества с разведкой США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит американской компании Apple, отрицающей использование iPhone в интересах спецслужб США. Об этом в пятницу, 2 июня, он сказал во время общения с журналистами.

Источник: РИА "Новости"

Накануне агентство Reuters написало, что Apple отвергла обвинения Федеральной службы безопасности (ФСБ) в слежке за россиянами через гаджеты компании.

Однако, по мнению Медведева, заявления любой, даже самой крупной технологической компании об отказе сотрудничать с национальной разведкой по «идейным соображениям» означают, что она либо «беззастенчиво врет», либо собирается закрыться.

«Чудес не бывает», — отметил политик.

По его словам, это следует иметь в виду всем владельцам Apple с закрытой для всех пользователей iOS, а также Samsung с открытым для сторонних приложений Android.

1 июня ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. В частности, отмечалось, что факты заражения были выявлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Согласно заявлению ведомства, заражению подверглись несколько тысяч iPhone.

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