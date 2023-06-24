США отложат введение новых санкций против ЧВК «Вагнер», пишут СМИ

По данным газеты, новые санкции против «Вагнера» планировалось объявить во вторник.
«Вашингтон не хочет выглядеть, будто он принимает ту или иную сторону в этом», — цитирует Wall Street Journal неназванный источник.
ЧВК «Вагнер» находится под санкциями США, которые объявили ее «транснациональной преступной организацией».
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.