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22:17 (мск), источник: © РИА Новости

США отложат введение новых санкций против ЧВК «Вагнер», пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США отложат введение новых санкций против ЧВК «Вагнер», чтобы не создавать впечатления солидаризации с одной из сторон ситуации в России, пишет деловое издание Wall Street Journal.

Источник: © РИА Новости

По данным газеты, новые санкции против «Вагнера» планировалось объявить во вторник.

«Вашингтон не хочет выглядеть, будто он принимает ту или иную сторону в этом», — цитирует Wall Street Journal неназванный источник.

ЧВК «Вагнер» находится под санкциями США, которые объявили ее «транснациональной преступной организацией».

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

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Источник трансляции: ТАСС
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