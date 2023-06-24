Что известно о попытке Пригожина организовать военный мятеж

В Кремле заявили, что президент РФ проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что «необходимые меры принимаются».
Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Там призвали Пригожина прекратить противоправные действия.
В Генпрокуратуре заявили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа возбуждено законно и обоснованно. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ведомство уточнило, что даст надлежащую правовую оценку действиям Пригожина.
ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов.
В МО РФ заявили, что Киев воспользовался провокацией главы ЧВК «Вагнер» и готовится к наступлению.
Индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии снижался более чем на 3%.
В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО выставили посты. Центральные улицы города патрулируют полицейские машины, на западе Ростова слышны звуки пролета воздушной техники.
У здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге активности не наблюдалось.
Важнейшие объекты Москвы были взяты под усиленную охрану, меры безопасности в столице усилили.
Жителей Республики Крым призвали доверять только сообщениям из официальных источников на фоне активизации украинского Центра информационно-психологических операций в крупных чатах региона в соцсетях.
Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео об обстреле «вагнеровцев».
США заявили, что внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина, передает CNN.