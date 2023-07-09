В Хакасии обнаружили курган с колесничим бронзового века Археологи рассказали про необычное захоронение бронзового века.
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
11Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
12:20 (мск), источник: Известия

Захарова после слов об ударе по Крымскому мосту назвала киевский режим террористическим

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевский режим террористическим. Об этом она написала 9 июля.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом она прокомментировала высказывание замминистра обороны Украины Анны Маляр, в котором та официально признала, что украинские националисты ударили по Крымскому мосту.

«Сейчас они приступили к плану по “собственному спасению” — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Однако украинская сторона на протяжении нескольких месяцев продолжает обстреливать АЭС, тем самым провоцируя экологическую катастрофу. Последний раз Украина нарушила режим тишины 20 июня.

Конструкции Крымского моста пострадали из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором ГУ разведки минобороны Украины под началом Кирилла Буданова. Уже установлено 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

На сегодняшний день, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, приняты все необходимые меры для защиты моста. Безопасность переправы обеспечивают системы противовоздушной обороны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сбились с курса: разгонит ли слабый рубль цены в России
Крест на стресс: как перестать беспокоиться по пустякам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияЗахарова Мария