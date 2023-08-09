17:37 (мск), источник: Ведомости
Зачем Владимир Путин внес новые поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях
Происходит «ревизия законодательства» после аннулирования обязательств перед Советом Европы.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального конституционного закона (ФКЗ), вносящий поправки в ФКЗ «О чрезвычайном положении» и ФКЗ «О военном положении».
Такое обязательство остается только перед ООН.
Накануне президент распорядился о назначении замминистра иностранных дел Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении законопроекта в парламенте. Соответствующий документ был опубликован 8 августа на портале нормативно-правовых актов. Обычно такие распоряжения публикуются уже после внесения инициативы в Госдуму.
Внесенный Путиным законопроект предлагает внести изменения в ст. 37 федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении». Согласно ей, федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, должен в течение трех дней уведомить генеральных секретарей ООН и Совета Европы о введении в России чрезвычайного положения, о временных ограничениях прав и свобод граждан и причинах такого решения. После прекращения действия этого режима власти также должны уведомить организации об этом.
В ст. 22 ФКЗ «О военном положении» говорится, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных местностях президент обязан принять меры по уведомлению генсека ООН, а через него и участников организации, и Совета Европы об «отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод граждан». Также глава государства должен обеспечить информирование о дате, с которой будет прекращено военное положение. Внесенный президентом проект ФКЗ исключает из текста статьи необходимость «информировать генерального секретаря Совета Европы».
Согласно требованиями Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., российские власти должны были информировать генерального секретаря Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам при введении или отмене военного или чрезвычайного положения на территории всей страны или в отдельных регионах.
В 2022 г. 25 февраля Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за специальной военной операции на Украине, затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России.
Как уточняется в пояснительной записке к проекту ФКЗ, поправки вносятся в связи с тем, что Россия 16 марта 2022 г. прекратила действие данной Конвенции и ратифицированных протоколов к ней. Изменения были внесены законом от 28 февраля 2023 г. № 43 «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы». Президент предлагает внести поправки технического характера, считает юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. По его словам, никаких иных изменений или «скрытого смысла» из содержания проекта не следует. Документ был внесен в Госдуму президентом, так как это предусмотрено п. «г» статьи 84 Конституции РФ, добавил он.
Обязательство об уведомлении ООН о введении чрезвычайного или военного положения содержится в части 3 статьи 4 Международного пакта о гражданских и политических правах, из которого Россия не выходила, говорит адвокат конторы адвокатов «Берест» Максим Сикач.
Таким образом, необходимость информирования генерального секретаря ООН сохранится.
Законопроект внесен с запозданием из-за своей незначительности, считает Климов. «За прошедший год были куда более важные вопросы, которые требовали оперативного разрешения», — говорит Климов. С ним согласен политолог Алексей Макаркин. По его словам, сейчас проходит «ревизия российского законодательства» после аннулирования обязательств перед Советом Европы и другими институтами. «Отношений с Европой решение не ухудшит по той причине, что они и так отсутствуют», — уверен Макаркин.
Государство также может готовить правовую базу, чтобы в случае принятия «непростых решений» не было правовых неопределенностей и возникновения непредвиденных обязательств перед иными лицами, думает Сикач. В свою очередь юрист Сергей Гландин сомневается, что решение связано с необходимостью применять закон на практике.