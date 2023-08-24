19:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Он отметил, что если первичные данные верны, в ней погибли сотрудники ЧВК «Вагнер», которые внесли существенный вклад в спецоперацию. Главу военной компании Евгения Пригожина, которые летел на разбившемся самолете, он назвал талантливым человеком, но сложной судьбы. Также президент выразил уверенность, что СКР расследует дело о крушении бизнес-джета в полном объеме.