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20:21 (мск), источник: ТАСС

Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на заявления западных СМИ по теме Пригожина

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/ — Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на заявления западных СМИ по теме катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Источник: РИА "Новости"

«Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», — отметил министр в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех тех, кто погиб в авиакатастрофе, и заявил, что ее расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следите за развитием темыКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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