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10:03 (мск), источник: РБК

Дело о самолете Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total

Дело о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и подтвердил РБК источник, близкий к СК.

Источник: РИА "Новости"

Иван Сибула расследовал громкие дела о крушениях самолетов, в том числе авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Тогда бизнес-джет Dassault Falcon 50EX, где находился-де Маржери и еще три члена экипажа, столкнулся со снегоуборочной машиной, которая выехала на взлетную полосу.

Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева в 2017 году приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали. В 2020 году огласили приговор еще трем фигурантам: диспетчер Надежда Архипова получила пять лет колонии и была амнистирована, ее коллега Александр Круглов был приговорен к 5,5 годам заключения, а их начальник, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев, получил наказание в виде шести лет колонии.

Также Сибула расследовал дело о крушении SSJ 100 в 2019 году, во время которого погиб 41 человек.

Лайнер сгорел после аварийной посадки в Шереметьево из-за грозового фронта. Самолет, ударившись колесами о бетонку, совершил несколько «отскоков». Его конструкции при этом деформировались, а керосин, выплеснувшийся из разрушенных топливных баков, загорелся.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Материал дополняется.

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