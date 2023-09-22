13:30 (мск), источник: Ведомости
Кремль ожидает усиления трений между Польшей и Украиной
Возникшие между руководством Польши и Украины трения будут нарастать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
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«Мы с вами видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом. Собственно, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать Понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы также будут нарастать со временем трения, это неизбежно», — рассказал Песков.
Варшава и Киев при этом сейчас остаются «главным средоточием русофобии», заявил представитель Кремля, добавив, что Россия при этом продолжает свою спецоперацию на Украине для выполнения «задач, которые перед нами мы сами поставили».
21 сентября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша будет выполнять «только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов». 20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял в эфире Polsat, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Варшаву в том, что запрет помогает России. В ответ 20 сентября посол Украины в Польше Василий Зварыч был вызван в МИД. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал Зварычу «решительный протест польской стороны».