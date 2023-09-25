В Польше заявили, что обойдутся без дружбы с Украиной

«Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо функционирующая страна. Сегодня Украина находится в беде. Украина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, то, конечно, не надо ее принуждать», — сказал он.
Пшидач обратил внимание, что с самого начала конфликта Польша поддерживала украинцев. Он также раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского, назвав его действия «несправедливыми по отношению ко многим полякам». Отвечая на вопрос о дальнейших поставках оружия в случае отзыва Киевом жалобы, поданной в ВТО, Пшидач подчеркнул, что Варшава будет поддерживать Украину «таким образом, чтобы это было выгодно польской безопасности».
15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК не согласились и другие страны, включая Венгрию и Словакию. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов. Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Варшаву в том, что запрет помогает России.
20 сентября Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН сравнил Украину с утопающим и призвал Киев помнить о помощи Польши. В тот же день премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. Позже в правительстве страны уточнили, что Польша будет выполнять «только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов».
В Кремле заявили, что манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам. Кроме того, Москва ожидает нарастания трений между Польшей и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.