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Палестино-израильский конфликт
06:01 (мск), источник: Коммерсантъ

США отправляют на Ближний Восток системы THAAD и Patriot

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot на Ближнем Востоке. Последние должны быть размещены во всех локациях в регионе «для усиления защиты американских войск». Глава Пентагона также приказал быть готовыми развернуть дополнительное число войск «на случай непредвиденных обстоятельств».

Источник: Reuters

«После детального обсуждения с президентом Байденом последних эскалаций со стороны Ирана и его прокси-сил в ближневосточном регионе я распорядился предпринять дополнительные шаги по дальнейшему укреплению позиций министерства обороны в регионе. Эти шаги позволят укрепить региональные усилия по сдерживанию, усилить защиту американских войск в регионе и оказать помощь в защите Израиля», — говорится в заявлении Остина на сайте Пентагона.

Как напомнил министр обороны, он ранее приказал отправить в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») и USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»).

США усиливают свою группировку в регионе на фоне войны Израиля и «Хамаса». Президент Джо Байден ранее говорил, что США не будут отправлять войска для участия в конфликте, однако предостерегал от нападения Иран и группировки, которые тот поддерживает. Иран официально заявлял, что вмешается в конфликт только в том случае, если Израиль атакует иранскую территорию, «его интересы или граждан». По данным СМИ, Тегеран передал Израилю послание, в котором предостерег от наземной операции в секторе Газа.

Леонид Уварчев

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