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20 ноября, источник: © РИА Новости

Глава Минобороны Украины назвал приоритет для его ведомства

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев выбрал путь в НАТО и «натофикация» является одним из приоритетов его ведомства.

Источник: AP 2023

Остин в понедельник посетил Киев. Глава Пентагона встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. В минобороны Украины сообщили, что Умеров во время встречи с Остином обсудил дальнейшие действия украинских войск на поле боя и помощь со стороны США.

«Важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом альянса. Поэтому натофикация — один из главных приоритетов министерства обороны Украины», — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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