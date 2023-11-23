Украина ввела санкции против Чубайса

Под украинские ограничения также попали начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев, управляющий директор компании «Мосэнерго» Александр Бутко и др. Под санкции попали также граждане Украины, Белоруссии, Кипра, Великобритании, Румынии, Узбекистана, Лихтенштейна, Австрии и Швейцарии.
Среди российских компаний, в отношении которых введены ограничения, значатся «Мегафон», «Москомсвязь», фабрика «Красный Октябрь», концерны «Бабаевский» и «Рот-Фронт», «Мосэнерго» и др. Донской спасательный центр МЧС России также оказался под ограничениями Украины. Компании, попавшие под санкции, зарегистрированы, в частности, в Китае, ОАЭ, Белоруссии и других странах.
18 ноября Зеленский подписал два новых указа о персональных санкциях против российских граждан, в перечень вошли глава ЛНР Леонид Пасечник и губернатор Крыма Сергей Аксенов. Под новые санкции Украины попали 108 физических лиц и 37 компаний.
После начала военной операции на Украине Зеленский стал вводить блокирующие санкции регулярно. Обычно они касаются физлиц и организаций, которые, по оценке Киева, связаны с российскими властями. В июле украинский лидер своим указом ввел санкции против 192 человек и 291 компании.