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13:48 (мск), источник: ТАСС

Визит в Минск, «военный шенген» и саммит G20. Темы брифинга Пескова

Итоги посещения президентом РФ Владимиром Путиным саммита ОДКБ в Минске, идея «военного шенгена» в НАТО, а также онлайн-саммит Группы двадцати стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Москве. «День у президента будет главным образом посвящен вопросам искусственного интеллекта». Глава государства выступит на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Затем ожидается дискуссия с представителями медицины, образования, Сбером — пионером в области ИИ, «даже будет один ученик 11 класса», победитель профильной олимпиады.

Позднее Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

«Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре. Будет это и в этом декабре». Конкретные сроки Кремль сообщит своевременно.

О визите в Минск

Поскольку аэропорт Минска расположен далеко от Дворца независимости, Путин и президент Белоруссии Лукашенко «решили эту дорогу использовать, чтобы фактически провести двустороннюю беседу» в автомобиле.

«Я испугался, что вы меня спросите, почему вчера в Минске шел снег». «Этот вопрос не ко мне».

О борьбе с терроризмом

Организация Договора о коллективной безопасности усиливает борьбу с терроризмом, поскольку «в государствах — членах ОДКБ работают вербовщики для участия в незаконных террористических формированиях». Многих «им удается совратить на этот преступный путь».

Страны ОДКБ «борются [с терроризмом] не первый день».

Об идее «военного шенгена» НАТО

Идея беспрепятственного движения военных и боеприпасов по НАТО, очевидно, направлена в адрес РФ: «Альянс, собственно, всегда считал нашу страну так называемым условным противником», а сейчас «считает очевидным противником в открытую».

Следствие этого — «нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия».

«В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям» и «абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности». «Они говорят о своей безопасности в ущерб нашей».

«Именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе», «мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры — НАТО движется в сторону нас». Это «не может не приводить к ответным мерам».

Об итогах саммита G20

«Завершающая председательство Индия показала еще и еще раз продуктивную работу председателя». «Подобные [онлайн-саммиту “двадцатки”] мероприятия очень своевременно проводятся».

«Президента слушали, президент слушал других. Это важно».

«Позиции по украинскому вопросу разнятся. Разные страны использовали разные формулировки. В том числе, реагируя на них, президент дал свою развернутую оценку ситуации».

Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите не сказалось ни на атмосфере, ни на итоговых решениях саммита.

О закрытии границ с РФ

«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить» о перспективах закрытия прибалтийскими и североевропейскими странами. «Много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны». «Будем надеяться, что этого не дойдет».

О контактах с США по стратегической стабильности

«Пока нет таких планов [осуществлять контакты с США по стратегической стабильности и контролю за вооружениями]. Но потребность есть».

О встрече ОПЕК

О не состоявшейся встрече ОПЕК: «Разве анонсировалась какая-то встреча?».

«По мере готовности ее проведут, контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения».

Об улучшении отношений Сербии и НАТО

«Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия». «Наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог».

У России с Сербией свои «особые отношения, особые партнерские», которые Москва высоко ценит.

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