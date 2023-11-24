Визит в Минск, «военный шенген» и саммит G20. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Москве. «День у президента будет главным образом посвящен вопросам искусственного интеллекта». Глава государства выступит на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Затем ожидается дискуссия с представителями медицины, образования, Сбером — пионером в области ИИ, «даже будет один ученик 11 класса», победитель профильной олимпиады.
Позднее Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
«Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре. Будет это и в этом декабре». Конкретные сроки Кремль сообщит своевременно.
Поскольку аэропорт Минска расположен далеко от Дворца независимости, Путин и президент Белоруссии Лукашенко «решили эту дорогу использовать, чтобы фактически провести двустороннюю беседу» в автомобиле.
«Я испугался, что вы меня спросите, почему вчера в Минске шел снег». «Этот вопрос не ко мне».
Организация Договора о коллективной безопасности усиливает борьбу с терроризмом, поскольку «в государствах — членах ОДКБ работают вербовщики для участия в незаконных террористических формированиях». Многих «им удается совратить на этот преступный путь».
Страны ОДКБ «борются [с терроризмом] не первый день».
Идея беспрепятственного движения военных и боеприпасов по НАТО, очевидно, направлена в адрес РФ: «Альянс, собственно, всегда считал нашу страну так называемым условным противником», а сейчас «считает очевидным противником в открытую».
Следствие этого — «нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия».
«В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям» и «абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности». «Они говорят о своей безопасности в ущерб нашей».
«Именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе», «мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры — НАТО движется в сторону нас». Это «не может не приводить к ответным мерам».
«Завершающая председательство Индия показала еще и еще раз продуктивную работу председателя». «Подобные [онлайн-саммиту “двадцатки”] мероприятия очень своевременно проводятся».
«Президента слушали, президент слушал других. Это важно».
«Позиции по украинскому вопросу разнятся. Разные страны использовали разные формулировки. В том числе, реагируя на них, президент дал свою развернутую оценку ситуации».
Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите не сказалось ни на атмосфере, ни на итоговых решениях саммита.
«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить» о перспективах закрытия прибалтийскими и североевропейскими странами. «Много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны». «Будем надеяться, что этого не дойдет».
О контактах с США по стратегической стабильности
«Пока нет таких планов [осуществлять контакты с США по стратегической стабильности и контролю за вооружениями]. Но потребность есть».
О не состоявшейся встрече ОПЕК: «Разве анонсировалась какая-то встреча?».
«По мере готовности ее проведут, контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения».
Об улучшении отношений Сербии и НАТО
«Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия». «Наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог».
У России с Сербией свои «особые отношения, особые партнерские», которые Москва высоко ценит.
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